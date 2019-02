Weimar

Video-Clips von Weimarer Studierenden zu Bauhaus-Jubiläum

22.02.2019, 15:59 Uhr | dpa

Studierende der Bauhaus Universität Weimar haben Videos in eine Pariser Métro-Station gestaltet. Die Clips werden im Februar und März auf sieben Monitoren in der Station "L'Europa - Simone Veil" gezeigt, wie die Uni am Freitag mitteilte. Bei den Videos handelt es sich um kurze Szenen, die die Studierenden gemeinsam mit für den "Apolda European Design Award" nominierten Nachwuchs-Modeschöpfern erarbeitet haben. Als Anlass ist die Gründung der aus international berühmten Kunst- und Design-Schule Bauhaus in Weimar vor 100 Jahren genommen. Bei dem Projekt arbeiten die Professur Medien-Ereignisse der Fakultät Kunst und Gestaltung und der staatliche Betreiber der Métro genannten Pariser U-Bahn zusammen.