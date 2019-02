Eichenzell

Zwei Schwerverletzte bei Zusammenstoß von Autos nahe Fulda

22.02.2019, 19:18 Uhr | dpa

Beim Zusammenstoß von zwei Autos in der Nähe von Fulda sind am Freitag die beiden Fahrer schwer verletzt worden. Bei der Ausfahrt aus einer Gärtnerei übersah eine 25-jährige Frau nach Polizeiangaben den von links kommenden Wagen eines 41-Jährigen auf der Landstraße zwischen Kerzell und Eichenzell. Beide Fahrzeuge stießen mit voller Wucht zusammen, das Auto des Mannes kippte auf die Seite. Die beiden Verletzten wurden mit Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand den Angaben zufolge vermutlich Totalschaden.