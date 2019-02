Veitshöchheim

"Fastnacht in Franken" mit Söder und Aiwanger im Anzug

22.02.2019, 19:40 Uhr | dpa

Kabarettist Michel Müller steht bei der Fernseh-Prunksitzung "Fastnacht in Franken" auf der Bühne. Foto: Karl-Josef Hildenbrand (Quelle: dpa)

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und sein Stellvertreter Hubert Aiwanger (Freie Wähler) trugen bei der "Fastnacht in Franken" am Freitagabend gediegen Smoking und Anzug. Söder hatte allerdings orange-rote Streifen auf der Fliege. Vergangenes Jahr kamen die beiden Politiker noch aufwendig verkleidet als Prinzregent Luitpold beziehungsweise als Husar. "Mehr Verkleidung als Anzug, Fliege und Fastnachtsorden geht doch fast nicht", sagte Aiwanger heuer.

Ein kreatives Kostüm für die Livesendung des Bayerischen Rundfunks (BR) hatte sich BR-Fernsehdirektor Reinhard Scolik ausgedacht: Er kam als Rudolph Mooshammer. Verkehrsminister Hans Reichhart (CSU) spielte mit seinem Kostüm auf Seilbahnbau im Freistaat an. Ludwig Hartmann, Fraktionsvorsitzender der Grünen, hatte sich in einen "Artenretter"-Superheld verwandelt. Die ehemalige Landtagspräsidentin Barbara Stamm (CSU) trug ein elegantes Abendkleid in ihrer Lieblingsfarbe: Blau.

Von den zwölf Ministern im Freistaat waren heuer elf bei der Prunksitzung des Fastnachtverbandes Franken in Veitshöchheim (Landkreis Würzburg) anwesend. Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber (CSU) hatte kurzfristig abgesagt. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) blieb wie im Vorjahr - als er noch bayerischer Ministerpräsident war - der Veranstaltung fern.

Die Faschingssendung ist seit Jahren die erfolgreichste Sendung des Bayerischen Rundfunks. 2018 sahen über vier Millionen Menschen zu.