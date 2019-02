Erfurt

Ungeschickter Dieb lässt Personalausweis am Tatort zurück

23.02.2019, 10:27 Uhr | dpa

Ein ungeschickter Dieb in Erfurt hat statt eines ergaunerten Frühstücks eine Strafanzeige der Polizei erhalten. Der 29-Jährige wollte am Freitagmorgen in einem Erfurter Supermarkt nur einen Teil seines Einkaufs bezahlen, wie die Polizei am Samstag mitteilte. In einer Kühltasche hatte er Backwaren und ein Kaffeegetränk versteckt. Als ihn die Verkäuferin darauf ansprach, flüchtete der Mann, stürzte aber und verlor dabei seine Beute, einen Schlüssel und seinen Personalausweis. Laut Polizei gelang es einer Kassiererin und einem Zeugen, den 29-Jährigen festzuhalten.

Da sich der Mann aber heftig wehrte und aggressiv verhielt, ließen sie ihn bald gehen. Seinen Personalausweis ließ der Mann aber zurück. Die Polizei erstattete Anzeige wegen räuberischen Diebstahls.