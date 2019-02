Ludwigshafen am Rhein

Betrügerinnen nehmen kranken Rentner aus

23.02.2019, 10:27 Uhr | dpa

Zwei Betrügerinnen haben einen demenzkranken Mann in Ludwigshafen um etwa 25 000 Euro gebracht. Die Frauen hätten den Zustand des 86 Jahre alten Rentners ausgenutzt und ihm eine hilflose Lage vorgespielt, berichtete die Polizei am Samstag. Der Mann war demnach bereits im vergangenen November von den Frauen angesprochen worden. Der 86-Jährige bezahlte dann den beiden immer wieder Einkäufe und hob für sie Geld ab. Erst als der Mann seiner Tochter berichtete, er sei pleite, fiel der Betrug auf. Die Ermittlungen dauern an. Die beiden Frauen sind nach Angaben einer Polizeisprecherin noch nicht gefunden.