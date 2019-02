Missglückter Spurwechsel auf A5: Vier Menschen verletzt

23.02.2019, 10:38 Uhr | dpa

Bei einem missglückten Spurwechsel auf der Autobahn 5 nahe Rust (Ortenaukreis) sind vier Menschen verletzt worden. Die Fahrerin eines Geländewagens habe einen Sattelschlepper überholen wollen und sei dabei mit einem anderen Auto zusammengestoßen, sagte eine Polizeisprecherin am Samstag. Die Frau sei nach der Kollision von der Fahrbahn abgekommen und erst in einem Acker stehengeblieben. Bei dem Unfall am Samstagmorgen wurde sie demnach in ihrem Wagen eingeklemmt und schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber flog sie in eine Klinik. Die drei Mitfahrer der Frau verletzten sich leicht. Der Fahrer des anderen Autos blieb unverletzt. Für die Unfallaufnahme wurde die Autobahn 5 (Basel-Karlsruhe) zwischen Herbolzheim und Rust komplett gesperrt. Es bildeten sich kilometerlange Staus.