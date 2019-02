Offenbach am Main

Sonne genießen ohne Winterjacke

23.02.2019, 10:57 Uhr | dpa

Auf die dicke Winterjacke können die Rheinland-Pfälzer und Saarländer einige Tage getrost verzichten. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag in Offenbach mitteilte, wird es zum Start in die neue Woche bei viel Sonnenschein bis zu 17 Grad warm. Am Sonntag wird der Tag zwar auch sonnig und trocken, doch die Temperaturen liegen nur bei 10 bis 13 Grad. Wieder milder wird es am Montag mit bis zu 16 und am Dienstag mit bis zu 17 Grad.

Zum Beginn des neuen Monats und damit zum meteorologischen Frühlingsanfang gehen die Werte dem Temperaturtrend zufolge aber wieder etwas zurück: Für den 1. März kündigt der DWD Höchstwerte von nur noch 5 bis 11 Grad an.