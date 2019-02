Heidenheim an der Brenz

Meuthen kritisiert "rücksichtslose Radikale"

23.02.2019, 13:28 Uhr | dpa

Rechtsradikale Kräfte haben nach Worten von AfD-Bundesparteichef Jörg Meuthen keinen Platz in der Partei. "Wer hier seine gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit ausleben möchte, dem sage ich ganz klar: Sucht euch ein anderes Spielfeld für eure Neurosen!", sagte Meuthen am Samstag zum Auftakt des Landesparteitags in Heidenheim. Meuthen sprach von "einigen komplett rücksichtslosen Radikalen" in den eigenen Reihen, von Intrigen und innerparteilichen Kleinkriegen. Eigentlich hätte die AfD goldene Zeiten vor sich, da der politische Gegner im Land schwach wie nie sei und die Wähler die Nase voll hätten von der "offensichtlichen Unfähigkeit der Altparteien". "Die Einzigen, die uns noch aufhalten können auf dem Weg zur politischen Gestaltung der Geschicke unseres Landes, das sind wir selbst."

Die AfD im Südwesten ringt auf dem Landesparteitag in Heidenheim um den künftigen Kurs der Partei. Der bisherige Landeschef Marc Jongen will nicht mehr antreten. Wertkonservative Realos ringen um die Macht mit radikalen "Fundis".