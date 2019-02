Erfurt

Handwerkskammer Erfurt vergibt 226 Meisterbriefe

23.02.2019, 15:49 Uhr | dpa

226 Handwerker haben im Kammerbezirk Erfurt ihre Meisterbriefe erhalten. Unter ihnen sind 35 Frauen und 191 Männer aus 17 Handwerksberufen, wie die Handwerkskammer Erfurt am Samstag mitteilte. Kraftfahrzeugtechniker sind mit 47 neuen Meistern in diesem Jahrgang am häufigsten vertreten, gefolgt von Elektrotechnikern mit 30 Handwerkern und Kälteanlagenbauern mit 27 Jungmeistern.

Anlässlich der Meisterfeier am Samstag bekräftigte Thüringens Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) seine Forderung, das sogenannte Aufstiegs-Bafög für angehende Meister auszubauen. Dies sei das wichtigste Instrument, um den Erwerb des Meisterbriefs zu finanzieren.

"Bildung muss vom Kindergarten bis zur beruflichen Aus- und Weiterbildung so weit wie möglich kostenfrei sein. Das schließt die Fortbildung zum Erwerb des Meisterbriefs im Handwerk ein", erklärte Tiefensee.