Köln

SV Sandhausen verliert trotz Führung 1:3 beim 1. FC Köln

23.02.2019, 15:53 Uhr | dpa

Der SV Sandhausen bleibt in der Fußball-Bundesliga auf einem direkten Abstiegsplatz und kann am Sonntag noch auf Rang 18 abrutschen. Die Mannschaft von Trainer Uwe Koschinat verlor am Samstag 1:3 (1:0) gegen den Aufstiegskandidaten 1. FC Köln. Für die Entscheidung sorgte Kölns Rückkehrer Anthony Modeste (83./90.+5 Minute). Zuvor hatte Andrew Wooten bereits in der vierten Minute den Ball zur Sandhäuser Führung ins Netz geköpft und Dominick Drexler (49.) kurz nach Wiederanpfiff den Ausgleich erzielt.

Sandhausen steht nach der zwölften Niederlage auf einem Abstiegsrang. Dabei traten die Gäste engagiert und frech auf und setzten Köln durch den frühen Treffer unter Druck. Die Kölner taten sich lange schwer gegen einen clever agierenden Gegner, verdrängten aber am Ende durch den Erfolg Union Berlin vom zweiten Tabellenplatz.

Trotz der Stürmer Simon Terodde und Jhon Cordoba auf dem Platz fehlte dem FC oftmals die Durchschlagskraft. Eine Standardsituation sorgte aber für Erleichterung bei den 49 600 Zuschauern. Nach dem Freistoß von Johannes Geis traf Drexler aus kurzer Distanz. Trotz einiger Kölner Chancen in der Schlussphase setzte erst Modeste nach seiner Einwechslung den Schlusspunkt: Der im Winter zurückgekehrte Franzose markierte in seinem zweiten Spiel die Tore zwei und drei.