Rostock

Hansa Rostock verliert Nordderby gegen Meppen mit 0:2

23.02.2019, 16:04 Uhr | dpa

Hansa Rostock hat die erste Heimniederlage unter Trainer Jens Härtel kassiert. Die Mecklenburger unterlagen am Samstag im Nordderby gegen den SV Meppen mit 0:2 (0:0) und fielen in der Tabelle der 3. Fußball-Liga nach dem 25. Spieltag auf den elften Rang zurück. Marco Komenda (51. Minute) und Thilo Leugers (62.) erzielten vor 12 017 Zuschauern im Ostseestadion die Tore für die Emsländer, die den vierten Sieg in Serie feierten.

Die ersatzgeschwächten Hausherren waren wie erwartet das optisch überlegene Team. Die daraus resultierenden Chancen wurden jedoch zu leichtfertig vergeben. Zudem parierte Meppens Schlussmann Eric Domaschke das eine oder andere Mal stark.

Der unerwartete Rückstand nach der Pause, resultierend aus einem Standard, brachte Hansa in Zugzwang. Ein Sonntagsschuss am Samstag aus gut 30 Metern machte die Aufgabe noch schwerer. Härtel stärkte die Offensive mit einigen personellen Wechseln. Aber ohne Erfolg. Die Seinen fanden keine Mittel, um die Defensive der Gäste entscheidend in Verlegenheit zu bringen.