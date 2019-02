Kurort Brotterode

Pauline Heßler gewinnt Skisprung-Continentalcup

23.02.2019, 16:46 Uhr | dpa

Pauline Heßler aus Lauscha hat am Samstag das erste von zwei Continentalcup-Skispringen an diesem Wochenende in Brotterode gewonnen. Die 20 Jahre alte Oberhofer Sportsoldatin landete auf der Inselbergschanze bei 102 und 103,5 Meter. Mit 222,3 Punkten setzte sie sich vor den punktgleichen Kamila Karpiel aus Polen (100,5/104,5 Meter) und Marita Kramer aus Österreich (104,5/104,5) durch. Am Sonntag (10.00 Uhr) wird in Brotterode der letzte COC-Wettkampf der Frauen im nacholympischen Winter ausgetragen.