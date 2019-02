Ludwigsburg

25-Jähriger überholt in Kurve: 75-Jähriger schwer verletzt

23.02.2019, 20:05 Uhr | dpa

Beim missglückten Überholvorgang eines 25-jährigen Autofahrers ist in Ludwigsburg ein anderer Fahrer schwer verletzt worden. Der Unfallverursacher habe am Samstagnachmittag auf der Landesstraße 1110 in einer langgezogenen S-Kurve eine Kolonne von mindestens fünf Fahrzeugen überholt, teilte die Polizei mit. Beim Wiedereinscheren kollidierte er mit dem Kleinwagen eines 75-Jährigen, der von einem Feldweg auf die Straße abbiegen wollte.

Durch die Wucht des Aufpralls geriet der Kleinwagen in den Grünstreifen auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Der 25-Jährige wurde leicht verletzt - und ebenso wie der 75-Jährige in ein Krankenhaus gebracht. Die Landesstraße war am Abend noch zwischen Möglingen und Stuttgart-Stammheim für den Durchgangsverkehr gesperrt