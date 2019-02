Heidenheim an der Brenz

Spaniel ist Co-Sprecher der Südwest-AfD

23.02.2019, 20:27 Uhr | dpa

Der neue Co-Sprecher der AfD in Baden-Württemberg, Dirk Spaniel. Foto: Stefan Puchner (Quelle: dpa)

Neben Landtagsfraktionschef Bernd Gögel wird künftig der Bundestagsabgeordnete Dirk Spaniel die AfD in Baden-Württemberg führen. Er wurde auf dem Landesparteitag in Heidenheim am Samstagabend zum Co-Sprecher neben Gögel gewählt. 371 Delegierte stimmten für Spaniel, 341 Stimmen entfielen auf den Bundestagsabgeordneten Hess. Der bisherige AfD-Landeschef Marc Jongen bewarb sich nicht mehr um das Amt.