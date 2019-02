Balingen

Elbflorenz Dresden bei Niederlage in Balingen chancenlos

23.02.2019, 20:40 Uhr | dpa

Handball-Zweitligist HC Elbflorenz Dresden hat am 23. Spieltag seine 14. Saisonniederlage hinnehmen müssen und rangiert damit weiter auf einem Abstiegsplatz. Die Mannschaft von Trainer Christian Pöhler verlor am Samstag bei Tabellenführer HBW Balingen-Weilstetten mit 23:30 (10:16). Bester Dresdner Werfer war Henning Quade mit fünf Toren.

Die Dresdner liefen von Anfang an einem Rückstand hinterher. Pöhler nahm beim Zwischenstand von 3:7 in der 12. Minute die erste Auszeit, die aber keine Wirkung zeigte. Bis zur Pause wuchs der Rückstand der Sachsen vor 2236 Zuschauern auf sechs Tore an. Zu Beginn der zweiten Hälfte zog Balingen nach einem Treffer von Lars Friedrich weiter auf 20:11 (36.) davon. In der Schlussphase konnte das Pöhler-Team das Ergebnis immerhin noch etwas freundlicher gestalten.