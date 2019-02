Bad Langensalza

THC verliert in der Champions League in Budapest

23.02.2019, 21:24 Uhr | dpa

Die Bundesliga-Handballerinnen vom Thüringer HC haben die ersten Punkte in der Champions-League-Hauptrunde knapp verpasst. Der deutsche Meister unterlag am Samstagabend trotz einer Aufholjagd mit 29:30 (12:17) bei FTC Budapest. Nationalspielerin Alicia Stolle und Kapitän Iveta Luzumova waren mit jeweils sechs Treffern erfolgreichste Werferinnen bei den Thüringerinnen.

Der THC hatte schon zu Beginn in der Defensive mit Problemen zu kämpfen, geriet in den ersten Minuten mit 1:3 in Rückstand. Mit der Dauer kamen die Gäste besser ins Spiel, glichen zum 7:7 aus. Doch wie bereits in den vergangenen Spielen auf internationalem Parkett verlor das Team von Trainer Herbert Müller wieder an Boden (8:13).

In der zweiten Hälfte kämpfte sich der THC heran, musste dann aber erneut abreißen lassen. Mit viel Willenskraft erkämpfte sich das Müller-Team in der Schlussphase noch einmal die Chance auf einen Punktgewinn, scheiterte aber knapp.