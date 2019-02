Freiburg im Breisgau

Reuter: Trainer Baum "überhaupt nicht unser Thema"

23.02.2019, 22:01 Uhr | dpa

Manager Stefan Reuter will trotz der 1:5-Niederlage des FC Augsburg beim SC Freiburg keine Diskussionen um Trainer Manuel Baum aufkommen lassen. "Das ist überhaupt nicht unser Thema", sagte Reuter am Samstag. "Wir müssen das jetzt mal sacken lassen und uns Gedanken machen, wie und warum wir eine solche erste Halbzeit anbieten. Da werden wir uns gemeinsam Gedanken machen." Von den vergangenen sieben Bundesliga-Partien hat der FCA nun sechs verloren. Mit nur 18 Punkten steht das bayerische Team nach 23 Spieltagen in der Fußball-Bundesliga auf Tabellenplatz 15.