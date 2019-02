Bad Mergentheim

Oberbürgermeisterwahl in Bad Mergentheim

24.02.2019, 00:34 Uhr | dpa

In Bad Mergentheim (Main-Tauber-Kreis) wird heute der Oberbürgermeister gewählt. Einziger Kandidat ist Amtsinhaber Udo Glatthaar (CDU), so dass seine Wiederwahl als sicher gilt. Der 1961 in Sigmaringen geborene CDU-Politiker ist seit Mai 2011 Rathauschef der Stadt mit etwa 23 500 Einwohnern. Zudem ist er stellvertretender Vorsitzender der CDU-Fraktion im Kreistag Main-Tauber. Knapp 19 000 Wahlberechtigte sind zum Urnengang aufgerufen. Glatthaar hatte sich bei der OB-Wahl 2011 in einem Stichvotum mit 51,07 Prozent der Stimmen gegen den damaligen Amtsinhaber Lothar Barth durchgesetzt.