Magdeburg will Erfolgsserie gegen Paderborn fortsetzen

24.02.2019, 00:58 Uhr | dpa

Der 1. FC Magdeburg will gegen Mitaufsteiger SC Paderborn den nächsten Sieg feiern. Dennoch warnte Trainer Michael Oenning mit Blick auf das Duell in der 2. Fußball-Bundesliga heute vor zu viel Euphorie. "Wir sind gut beraten, die Kirche weiterhin im Dorf zu lassen", sagte er. Der FCM ist in diesem Jahr die erfolgreichste Mannschaft in der 2. Liga. Die Bördeländer sind ungeschlagen und holten starke zehn Punkte aus vier Spielen. Mit dem fünften Saisonerfolg könnten die Magdeburger den Abstand zu den Abstiegsrängen weiter vergrößern.