Rust

Laura Wontorra feiert mit ihrem Vater zwei runde Geburtstage

24.02.2019, 10:38 Uhr | dpa

Die Fernsehmoderatorin und Fußballexpertin Laura Wontorra macht zum Geburtstag gemeinsame Sache mit ihrem Vater. "Wir werden zusammen 100 Jahre Wontorra feiern", sagte sie am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur in Rust bei Freiburg: "Gemeinsames Glück ist doppeltes Glück." Gefeiert werde daher groß mit Familie und vielen Freunden im Frühjahr. Laura Wontorra wird an diesem Dienstag (26. Februar) 30 Jahre alt. Ihr Vater, der TV-Moderator und Sportreporter Jörg Wontorra, war im vergangenen November 70 geworden.

Laura Wontorra moderierte in der Nacht zum Sonntag im Europa-Park in Rust die Wahl zur "Miss Germany". Die Sportreporterin, die bei RTL unter anderem die Spielshow "Ninja Warrior Germany" präsentiert sowie im Fernsehen Fußballspiele begleitet, übernahm erstmals diese Rolle.