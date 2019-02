Buxtehude

Serie gerissen: Buxtehuder SV verpasst siebten Sieg

24.02.2019, 11:03 Uhr | dpa

Buxtehude (dpa/lno) – Die Siegesserie der Handball-Frauen vom Buxtehuder SV in der Bundesliga ist gerissen. Das 20:27 (8:13) gegen den VfL Oldenburg am Samstagabend vor 1300 Zuschauern in der heimischen Halle Nord war die erste Niederlage nach sechs Erfolgen in Serie. "Wir hatten gestern einen rabenschwarzen Tag. Das Spiel haben wir im Angriff verloren", betonte Trainer Dirk Leun und verwies auf die vielen ausgelassenen Chancen. "Das war ein einfaches Strickmuster. Wir haben rund 15 Mal frei vorm Tor verworfen, und mit nur 20 Toren zu Hause kann man nicht gewinnen."

Die Niederlage sei allerdings kein Rückschlag, räumte Leun ein. "Das Fehlen von Annika Lott hat sich schon ein wenig bemerkbar gemacht. Aber wir haben in diesem Spiel vieles richtig gemacht, uns dafür aber nicht belohnt." Jessica Oldenburg war mit sieben Treffern beste BSV-Schützin.