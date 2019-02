Wetzlar

Optikbranche trifft sich in Wetzlar: Medizintechnik im Blick

24.02.2019, 11:03 Uhr | dpa

Rund 200 Aussteller aus den Bereichen Optik, Elektronik und Mechanik stellen im mittelhessischen Wetzlar neue Entwicklungen vor und treffen sich zum Austausch. Erwartet werden zu der am Montag beginnenden zweitägigen Messe W3+ Fair/Convention mehr als 3000 Besucher aus dem In- und Ausland, wie die Veranstalter mitteilten. Ein Thema ist demnach der 3D-Druck und seine künftigen Anwendungsmöglichkeiten in der Medizintechnik. In Wetzlar haben mehrere optische und feinmechanische Unternehmen ihren Sitz, darunter der Kamerahersteller Leica. Das Branchentreffen wurde 2014 ins Leben gerufen, um die Bereiche Optik, Elektronik und Mechanik besser miteinander zu vernetzen.