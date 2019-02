Berlin

Gescheiterter Überfall in Erotikshop endet mit Festnahme

24.02.2019, 11:08 Uhr | dpa

Zwei Räuber sind in Berlin-Neukölln mit dem Überfall auf einen Erotik-Shop gescheitert. Mit einer Schreckschusspistole und einem Messer bewaffnet wollten die beiden am Samstagabend den Erotikshop auf der Karl-Marx-Straße ausrauben, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der Inhaber habe sich davon nicht beeindrucken lassen. Daraufhin seien beide geflüchtet. Da sie ihre Masken nicht absetzten und zudem "sehr schnell" die Straße herunterliefen, machten sie den Angaben zufolge eine Streife auf sich aufmerksam. In einer Parkanlage stellten die Polizisten schließlich einen 16-Jährigen. Dem zweiten Räuber gelang die Flucht.