Wieder mehr Brauereien in Berlin und Brandenburg

24.02.2019, 12:14 Uhr | dpa

Die Zahl der Brauereien in Berlin und Brandenburg hat sich seit 2011 nahezu verdoppelt. Im vergangenen Jahr gab es schon 70 Braustätten in der Hauptstadt, wie das Statistische Bundesamt der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Damit kamen drei Betriebe hinzu. Vor sieben Jahren hatte es noch 37 Brauereien in der Region geben, seither steigt die Zahl stetig an.

Grund ist der Trend zu kleinen Spezialitätenbrauereien, die aromatisches Craft Beer anbieten. Daran versuchen sich bundesweit immer mehr Braumeister, auch wenn im Langfristvergleich der Bierkonsum insgesamt zurückgeht.

Mit einer Jahresproduktion von insgesamt 3,9 Millionen Hektolitern sind die Brauer in Berlin und Brandenburg vergleichsweise klein. Unverändert ist Bayern das Bundesland mit den meisten Brauereien. Im vergangenen Jahr waren es 654. In Nordostdeutschland gibt es die wenigsten Brauereien.