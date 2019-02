Kiel

Bombenentschärfung in Kiel: 2000 Anwohner verlassen Viertel

24.02.2019, 12:48 Uhr | dpa

Vor der geplanten Bombenentschärfung in Kiel-Elmschenhagen haben am Sonntag etwa 2000 Anwohner das Viertel verlassen. Auch die Bundesstraße 76 wurde gesperrt, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Polizei hatte ab 11.00 Uhr bereits Straßensperren errichtet. Damit seien alle Vorsichtsmaßnahmen für die Entschärfung des Blindgängers aus dem Zweiten Weltkrieg getroffen, sagte der Sprecher. Die britsche 250-Kilogramm-Fliegerbombe war am Mittwoch bei Bauarbeiten im Bereich der Preetzer Straße gefunden worden.