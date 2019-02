Kurort Brotterode

Pauline Heßler Dritte beim zweiten COC in Brotterode

24.02.2019, 12:48 Uhr | dpa

Skispringerin Pauline Heßler aus Lauscha hat am Sonntag beim zweiten Continentalcup-Wettkampf auf der Inselbergschanze in Brotterode als bestplatzierte Deutsche mit Sprüngen von 105 und 101 Meter Platz drei belegt. Die Konkurrenz am Samstag hatte die 20-Jährige mit Sprüngen von 102 und 103,5 Meter zu ihren Gunsten entschieden.

Den Sieg am Sonntag sicherte sich die 17-jährige Katra Komar mit Tagesbestweiten von 109,5 und 107 Meter. Die Slowenin hatte bereits am Samstag mit 107,5 Meter den weitesten Sprung gezeigt, wurde aber wegen ihres nicht regelkonformen Anzugs disqualifiziert. Tageszweite wurde die Österreicherin Marita Kramer (107+108 Meter).

Mit insgesamt 246 Punkten gewann Komar auch die sechs Wettkämpfe umfassende COC-Gesamtwertung des nacholympischen Winters. Heßler wurde Gesamt-Elfte.