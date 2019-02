Hamburg

Weinberg-Rodung: Interessierte nehmen Reben mit nach Hause

24.02.2019, 12:50 Uhr | dpa

Bei strahlendem Sonnenschein haben sich am Sonntagmittag zahlreiche Hamburger am Weinberg am Stintfang versammelt. Im Zuge der Rodung des Weinbergs wurde ab 12.00 Uhr das Holz der alten Reben an Interessierte verschenkt. Bereits eine Stunde zuvor bildete sich eine Schlange auf der Plattform vor dem Weinberg. Die Rebstöcke wurden abgeschnitten und an die Menge verteilt.

Der 1995 angelegte Weinberg müsse wegen des Umbaus der U-Bahn Station Landungsbrücken weichen, teilte die Bürgerschaft als Eigentümerin mit. Der aus den Trauben gewonnene "Stintfang Cuvée" wurde als besonderes Präsent an ausgewählte Gäste der Stadt verschenkt. Am Ende standen an dem Hang oberhalb der St.-Pauli-Landungsbrücken 100 Rebstöcke. Die Bauarbeiten für die U-Bahn sollen Ende 2021 abgeschlossen sein. Ab dann ist nach Angaben der Bürgerschaft eine Neubepflanzung frühstens wieder möglich.