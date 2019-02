Kranenburg

Streit unter Leiharbeitern: Mann sticht Kollegen nieder

24.02.2019, 12:58 Uhr | dpa

Bei einer Messerattacke hat ein 40 Jahre alter Mann am Samstagabend in Kleve einen Kollegen niedergestochen und lebensgefährlich verletzt. Das 39 Jahre alte Opfer kam in eine Spezialklinik in den Niederlanden. Sein Zustand war nach Polizeiauskunft auch am Sonntag noch kritisch.

Die Männer waren in einer Unterkunft für Leiharbeiter in Streit geraten, hieß es. Der Tatverdächtige wurde festgenommen. Ein Richter erließ Haftbefehl wegen versuchten Totschlags. Eine Mordkommission ermittelt die Hintergründe.