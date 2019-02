Ilmenau

Rentnerin von eigenem Auto überrollt

24.02.2019, 13:00 Uhr | dpa

Eine 85 Jahre alte Frau ist in Ilmenau von ihrem eigenen Auto überrollt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, kam die Seniorin am Freitag mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Frau wollte demnach nach einem Einkauf das Auto mit Automatikgetriebe rückwärts ausparken. Um ihre beschlagenen Seitenspiegel zu reinigen, stieg die Frau aus und nahm den Fuß von der Bremse. Da aber der Rückwärtsgang noch eingelegt war, rollte das Auto weiter rückwärts. Die offene Autotür brachte die 85-Jährige zu Fall. Das Auto überrollte ein Bein der Rentnerin, prallte gegen ein anderes Auto und kam dort zum Stehen.