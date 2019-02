Hamburg

St. Paulis Aufsichtsrat fordert Frauenquote in Clubführungen

24.02.2019, 13:37 Uhr | dpa

Aufsichtsratsvorsitzende Sandra Schwedler vom Fußball-Zweitligisten FC St. Pauli fordert eine Frauen-Quote von 25 Prozent in Führungspositionen der Proficlubs. "Ich habe eine Quote früher immer für überflüssig gehalten. Mittlerweile glaube ich jedoch, dass sie helfen und den Prozess beschleunigen würde. Denn wenn wir in dem Tempo weitermachen, sind wir erst in 50 Jahren am Ziel", sagte Schwedler der "Welt am Sonntag". "25 Prozent in den Stadien sind Frauen. Und diese Quote sollte sich in den nächsten Jahren in den Vorständen und Aufsichtsräten widerspiegeln."

Die 38-jährige Schwedler regt eine Selbstverpflichtung der Vereine an. Dabei nimmt sie den FC St. Pauli nicht aus. "Wir sind längst nicht am Limit", sagte Schwedler.