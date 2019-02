Wiesbaden

Zehn Anwohner im Krankenhaus nach Wohnungsbrand

24.02.2019, 13:43 Uhr | dpa

Nach einem Wohnungsbrand in Wiesbaden sind zehn Anwohner wegen des Verdachts auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gekommen. Am frühen Sonntagmorgen gab es Flammen in einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses und eine Rauchsäule, wie die Feuerwehr mitteilte. Die Feuerwehr rettete drei Bewohner des Gebäudes im Stadtteil Biebrich aus dem ersten Stock. Sie war mit 16 Fahrzeugen und 48 Feuerwehrleuten im Einsatz. Die Brandursache und die Schadenshöhe waren vorerst unbekannt. Die Polizei hat mit Ermittlungen begonnen.