Borken

Vermisste Seniorin tot in Gebüsch gefunden

24.02.2019, 15:27 Uhr | dpa

Eine vermisste Rentnerin ist in Borken tot gefunden worden. Die 78-Jährige wurde nach Informationen der Polizei vom Sonntag leblos in einem Gebüsch entdeckt. Der Hund einer Spaziergängerin hatte davor angeschlagen. Die Frau war seit Donnerstagmorgen vermisst worden. Sie lebte in einem Seniorenheim.

Woran die Frau starb, stand noch nicht fest. Es gebe jedoch keine Hinweise auf Fremdeinwirkung, hieß es. Nach ersten Erkenntnissen war die Frau, die als verwirrt und orientierungslos galt, auf einem Weg nahe einem Grünstreifen gestürzt und hatte sich nicht mehr aus eigener Kraft aus ihrer Notlage helfen können, wie es hieß.

Die Polizei hatte seit Tagen öffentlich mit einem Foto nach der Vermissten gefahndet. Auch ein Mantrailer-Hund kam bei der Suche zum Einsatz.