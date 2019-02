Kaiserslautern

Zwickau holt in der Nachspielzeit Remis in Kaiserslautern

24.02.2019, 15:29 Uhr | dpa

Ronny König hat dem FSV Zwickau mit einem Last-Minute-Tor einen wichtigen Punkt im Kampf um den Klassenverbleib in der 3. Fußball-Liga beschert. Der Stürmer erzielte am Sonntag beim 1. FC Kaiserslautern in der zweiten Minute der Nachspielzeit das Tor zum 1:1 (0:1). Vor 19 545 Zuschauern im Fritz-Walter-Stadion war der Zweitliga-Absteiger durch Christian Kühlwetter in der 23. Minute in Führung gegangen. Mit dem Remis und 30 Punkten hat die Mannschaft von Trainer Enochs als Tabellen-14. vier Zähler Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz.

Zwickau hatte zunächst etwas mehr vom Spiel, doch die Führung sicherten sich die Lauterer. Danach übernahmen sie zusehends die Kontrolle. Zumal die Zwickauer durch den Ausfall von Davy Frick, der nach einer Verletzung am rechten Knie in der 41. Minute raus musste, geschwächt wurden. Johannes Brinkies bewahrte den FSV mit einem parierten Foulelfmeter kurz vor dem Pausenpfiff vor dem 0:2.

Nach der Pause bestimmten die Gastgeber das Spiel. Bei einem Lattenschuss (58.) und einer weiteren Chancen (61.) des FCK hatte die Enochs-Elf Glück. Zwickaus Winterneuzugang Orrin McKinze Gaines scheiterte in der 65. Minute mit der besten FSV-Chance, ehe König quasi mit dem Schlusspfiff noch einen Punkt rettete.