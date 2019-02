Damme

Mehr als 40 000 Narren feiern Dammer Fastnachtumzug

24.02.2019, 15:58 Uhr | dpa

Bei herrlichem Sonnenwetter haben mehr als 40 000 bunt kostümierte Narren die Traditions-Fastnacht in Damme gefeiert. An dem Karnevalsumzug am Sonntag beteiligten sich rund 9000 Aktive, während tausende Narren die Zugroute säumten. Um 12.33 Uhr setzte sich der knapp fünf Kilometer lange Lindwurm mit über 240 Wagen sowie Fuß- und Musikgruppen in Bewegung, vorweg die Polizeireiter der Pferdestaffel Hannover.

Ein Motivwagen war als Lokomotive "Emma" aus den Abenteuerreisen von Lukas und Jim Knopf gestaltet, auch ein gigantisches grünes Krokodil gehörte zu den Motivwagen. "Zirkus Berlin, Kroko frisst Groko", lautete das Motto. Kinder sammelten eifrig Süßigkeiten, die von den Wagen geworfen wurden.

Eine ausgelassene Stimmung wird in der Kleinstadt im Kreis Vechta auch am Folgetag zum Dammer Rosenmontagszug erwartet. Der Verein Dammer Carnevalsgesellschaft von 1614 organisiert die Veranstaltung traditionell eine Woche vor dem offiziellen Rosenmontag. Dies ist seit 1892 so. Um dem Narrenwesen Einhalt zu gebieten, setzte damals der Bischof von Münster ein 40-stündiges Gebet an. Die pfiffigen Dammer zogen daraufhin ihre tollen Tage einfach eine Woche vor.