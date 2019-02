Magdeburg

SC Magdeburg schlägt auch den TVB Stuttgart

24.02.2019, 18:12 Uhr | dpa

Der SC Magdeburg hat den dritten Sieg im dritten Meisterschaftsspiel in diesem Jahr erzielt. Eine Woche nach dem Auswärtserfolg gegen den THW Kiel setzten sich die Magdeburger Bundesliga-Handballer am Sonntag gegen den TVB Stuttgart mit 37:30 (18:14) durch. Vor 6600 Zuschauern in der ausverkauften Getec-Arena erzielten Matthias Musche (11/3) für den SC und Tobias Schimmelbauer (7) für den TVB die meisten Treffer.

Die Partie begann zäh, der SCM lief zunächst einem Rückstand hinterher. Auch nach der Magdeburger Führung (4:3/7.) hielten die Gäste den Abstand klein (10:9/17.). Zwar stand Magdeburg hinten sicher, scheiterte vorn aber entweder an eigenen Ungenauigkeiten oder Johannes Bitter im Stuttgarter Tor. Stuttgart konnte sogar ausgleichen (13:13/25.), doch der SCM konterte sofort und zog auf vier Treffer davon (18:14/29.).

Nach der Pause zog der SCM das Tempo noch einmal an und baute den Vorsprung weiter aus (22:15/35.). Stuttgart agierte zum Teil mit sieben Feldspielern, der SCM traf spektakulär vom eigenen Kreis durch Robert Weber (35.) und Dario Quenstedt (40.). Stuttgart konnte noch verkürzen (27:23/44.), am SCM-Sieg änderte das aber nichts mehr.