Neuss

Jugendliche klettern nahe Oberleitung: Stromschlag

24.02.2019, 19:10 Uhr | dpa

Bei einer waghalsigen Kletteraktion in der Nähe einer Stromleitung haben zwei Jugendliche in Neuss einen Schlag erlitten. Die beiden Jungen im Alter von etwa 14 Jahren seien am Sonntag ersten Ermittlungen zufolge an der S-Bahnstation Neuss-Allerheiligen auf das Dach eines Wartehäuschens geklettert, teilte die Feuerwehr mit. Dabei sei einer der Jungen wohl zu nahe an eine Oberleitung geraten und wurde infolge eines Spannungsüberschlags schwer verletzt.

Nachdem er mit Verbrennungen liegen geblieben war, konnten Höhenretter der Feuerwehr ihn vom Dach holen. Seinen Begleiter erwischte es offenbar weniger stark - er konnte selbstständig herunter klettern. Beide Jugendlichen kamen in ein Krankenhaus, der Schwerverletzte per Hubschrauber. Lebensgefahr bestand jedoch nicht.