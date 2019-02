Papenburg

Kreuzfahrtschiff "Spectrum of the Seas" dockt aus

25.02.2019, 00:45 Uhr | dpa

Das Kreuzfahrtschiff "Spectrum of the Seas" verlässt heute das Baudock der Meyer Werft in Papenburg. Für den Innenausbau wird das 18 Decks zählende Schiff im Werfthafen festgemacht, wie ein Sprecher sagte. Die "Spectrum of the Seas" wurde für asiatische Gäste entworfen und verfügt über mehr als 4200 Plätze. An Bord können Gäste unter anderem Autoscooter fahren, mit einer Virtual-Reality-Brille auf einem Bungee-Trampolin in künstliche Welten eintauchen oder per Simulator Fallschirm springen. Die "Spectrum" gehört zur Reederei Royal Caribbean International und soll ab Juni 2019 von Shanghai aus in die erste Saison starten.