Rudolstadt

Kassenprüfer nehmen Finanzlage der Kommunen unter die Lupe

25.02.2019, 01:17 Uhr | dpa

Der Landesrechnungshof gibt in einem aktuellen Bericht Einblicke in die Finanzsituation der Thüringer Kommunen. Die obersten Kassenprüfer des Freistaates stellen ihre Ergebnisse heute in Rudolstadt vor. Jedes Jahr schaut der Landesrechnungshof Landkreisen, kreisfreien Städten und Gemeinden in die Bücher und prüft, wie verantwortungsvoll diese mit Steuergeld umgegangen sind. In der sogenannten überörtlichen Kommunalprüfung spielt auch eine Rolle, wie effizient die Kommunen beispielsweise ihr Personal dafür einsetzten, die anfallenden Aufgaben zu bewältigen.