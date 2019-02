Kassel

Kurhessen-Waldeck: Präsentation der Bischofsamt-Kandidaten

25.02.2019, 01:39 Uhr | dpa

Blick auf ein Kreuz am Haus der Kirche in Kassel, dem Sitz der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck (EKKW). Foto: Uwe Zucchi/Archiv (Quelle: dpa)

Die Wahl eines neuen Bischofs für die Evangelische Kirche von Kurhessen-Waldeck (EKKW) rückt näher. Heute will die Landeskirche in Kassel die Kandidaten für das Amt vorstellen. Über 50 Vorschläge waren nach Angaben der EKKW für die Nachfolge von Bischof Martin Hein eingereicht worden. Hein geht im September in den Ruhestand. Gewählt wird der neue Bischof auf der Frühjahrstagung der Landessynode vom 9. bis 11. Mai 2019. Die Evangelische Kirche von Kurhessen-Waldeck hat rund 830 000 Mitglieder.