München

Industrie und Energie: CSU-Vorstand diskutiert mit BDI-Chef

25.02.2019, 01:43 Uhr | dpa

Mit dem Präsidenten des Bundesverbands der Deutschen Industrie, Dieter Kempf, will der CSU-Vorstand über die allgemeine Lage der Branche sprechen. Weitere Themen der heutigen Sitzung in München sind die Energieversorgung und die Digitalisierung in Deutschland.

CSU-Chef Markus Söder hatte sich in den vergangenen Wochen wiederholt skeptisch über den bis spätestens 2038 geplanten Kohleausstieg geäußert. Deutschland sei das einzige Land, das gleichzeitig aus der Kernkraft und aus der Kohle aussteige und dafür derzeit keinen ernsthaften Ersatz bieten könne. Bayern müsse als Wirtschaftsstandort erhalten bleiben können - und dafür sei die Frage der Versorgungssicherheit von ganz entscheidender Bedeutung.