Molfsee

Baby qualvoll getötet: Urteil gegen 19-Jährigen erwartet

25.02.2019, 02:24 Uhr | dpa

Blick auf einen Briefkasten am Gebäude des Landgerichts in Kiel. Foto: Carsten Rehder/Archiv (Quelle: dpa)

Im Prozess um den gewaltsamen Tod eines vier Wochen alten Babys will das Kieler Landgericht heute das Urteil verkünden. Die Anklage legt dem 19-jährigen Vater des kleinen Mädchens Mord und schweren sexuellen Kindesmissbrauch zur Last. Sie fordert deswegen eine Jugendstrafe von elf Jahren und die Unterbringung in der Psychiatrie. Die Nebenklage beantragt sogar zwölfeinhalb Jahre Jugendstrafe.

Die Verteidigung des jungen Mannes spricht sich dagegen nur für die Unterbringung aus. Sie argumentiert, dass über die zur Tatzeit sicher verminderte Schuldfähigkeit des Angeklagten hinaus auch eine völlige Schuldunfähigkeit nicht auszuschließen sei. Damit entfielen die Voraussetzungen für eine Jugendstrafe.

Der 19-Jährige stand laut Anklage unter Alkohol und bewusstseinsverändernden Drogen, als er im April 2018 seine kleine Tochter zunächst sexuell missbrauchte und sie dann mit wuchtigen Schlägen gegen den Kopf tötete. Das Kind starb an einem schweren Schädel-Hirn-Trauma.

Hintergrund des Verbrechens sollen Frust und Wut des Angeklagten über seine Lebenssituation und eine mangelnde Lebensperspektive gewesen sein. Zudem soll er sich daran gestört haben, dass sich seine Lebensgefährtin nach der Geburt fast nur noch um die Tochter gekümmert habe.

Wie bei der Beweisaufnahme war auch bei allen Plädoyers die Öffentlichkeit ausgeschlossen, um die Persönlichkeitsrechte der Betroffenen zu schützen.