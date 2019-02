Erfurt

Tourismus-Boom im Bauhaus-Jahr erhofft

25.02.2019, 02:44 Uhr | dpa

Im Bauhaus-Jahr 2019 rechnet Thüringen mit vielen Kulturtouristen aus dem In- und Ausland. Wie sich der Freistaat darauf einstellt, darüber wollen Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) und Bärbel Grönegres, Geschäftsführerin der Thüringer Tourismus GmbH (TTG), heute in Erfurt informieren. Im vergangenen Jahr waren die Gäste- und Übernachtungszahlen in Thüringen leicht zurückgegangen. Die gut 3,84 Millionen in den Freistaat gereisten Touristen buchten nach aktuellen Daten des Statistischen Landesamtes knapp 9,9 Millionen Übernachtungen. Trotz des Supersommers konnte Thüringen somit nicht von den bundesweiten Rekordzahlen bei Gästeübernachtungen profitieren.