Köln

Verdi ruft an Unikliniken zum Warnstreik auf

25.02.2019, 03:22 Uhr | dpa

Im Tarifstreit des öffentlichen Dienstes der Länder sollen heute erneut Universitätskliniken in Nordrhein-Westfalen bestreikt werden. Die Gewerkschaft Verdi hat Beschäftigte der Kliniken in Aachen, Bonn, Düsseldorf, Essen und Köln aufgerufen, die Arbeit niederzulegen und sich an einem Demonstrationszug und einer Kundgebung in Köln zu beteiligen. Verdi rechnet mit rund 1000 Teilnehmern. Bereits Mitte des Monats hatte es an den Unikliniken Warnstreiks gegeben.

Am Dienstag soll es auch in anderen Bereichen der Landesverwaltung Warnstreiks geben. Die Gewerkschaften wollen mit den Aktionen den Druck in den Gesprächen für bundesweit rund eine Million Beschäftigte der Länder erhöhen. Die nächste Verhandlungsrunde ist am kommenden Donnerstag Februar in Potsdam.

Verdi und der Beamtenbund dbb fordern für die Beschäftigten der Länder außer Hessen sechs Prozent mehr Geld, mindestens aber 200 Euro mehr im Monat. Die Länder weisen die Forderungen als überzogen zurück. Ein Angebot haben sie noch nicht vorgelegt.

Am Dienstag wollen die Gewerkschaften die Warnstreiks ausweiten. In Düsseldorf ist eine Kundgebung vor dem Landtag in Düsseldorf geplant, bei der Verdi-Chef Frank Bsirske und der Bundesvorsitzende des Beamtenbunds (DBB), Ulrich Silberbach, reden wollen.