Hamburg

Flächendeckende Warnstreiks im öffentlichen Dienst im Norden

25.02.2019, 03:38 Uhr | dpa

Drei Tage vor der dritten Runde der Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst der Länder erhöhen die Gewerkschaften im Norden den Druck. In Hamburg und Schleswig-Holstein sind heute alle Tarifbeschäftigten des Landes beziehungsweise der Stadt zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen. Zudem ist eine Vielzahl von Kundgebungen und Demonstrationen angekündigt.

Es handelt sich um die größte Aktionen in der laufenden Tarifauseinandersetzung. Die Gewerkschaften fordern sechs Prozent mehr Geld, mindestens aber 200 Euro mehr pro Monat. Die Tarifgemeinschaft der Länder lehnt das ab, hat aber noch kein Angebot vorgelegt. Die Gespräche werden am Donnerstag in Potsdam fortgesetzt.

In Hamburg haben Verdi und Beamtenbund heute zu getrennten Demonstrationen in der Innenstadt aufgerufen. Während Verdi am Vormittag vom Gänsemarkt zum Gewerkschaftshaus am Besenbinderhof ziehen will, startet der Beamtenbund fast zeitgleich vor der Davidwache an der Reeperbahn zu einer Demonstration zum Gänsemarkt.

In Kiel wollen die Beschäftigten vom Gewerkschaftshaus an der Legienstraße zum Asmus-Bremer-Platz ziehen. Daran beteiligt sich neben Verdi und GEW auch die Gewerkschaft der Polizei. Außerdem sind im ganzen Land regionale Kundgebungen geplant.