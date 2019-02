Otzberg

Gleise der Odenwaldbahn wieder freigegeben

25.02.2019, 06:26 Uhr | dpa

Nachdem ein Brand die Sperrung der Odenwaldbahn erzwungen hat, sind die Gleise seit Sonntagabend wieder frei. Bereits gegen 18 Uhr sei die Sperrung aufgehoben worden, sagte ein Sprecher der Polizei am Montagmorgen. Die Strecke war wegen des Brandes eines freistehenden Hauses bei Otzberg (Kreis Darmstadt-Dieburg) in Südhessen nicht befahrbar gewesen. Die Bewohner retteten sich selbst aus dem Haus. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache und die Schadenshöhe waren auch am Montagmorgen noch unklar.