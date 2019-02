Potsdam

74 Verletzte bei Unfällen am Wochenende in Brandenburg

25.02.2019, 06:55 Uhr | dpa

Am Wochenende sind bei Unfällen auf Brandenburgs Straßen 74 Menschen verletzt worden. Dies teilte die Polizei am Montagmorgen mit. Tödlich verletzt wurde demnach niemand. Zwischen Freitag und Sonntag wurden insgesamt 450 Verkehrsunfälle bei der polizeilichen Leitstelle in Potsdam registriert.