Göttingen

EVG-Warnstreik bei Regionalbus Braunschweig begonnen

25.02.2019, 06:59 Uhr | dpa

Braunschweig (dpa/lni) - Bei Regionalbus Braunschweig (RBB) hat am frühen Montagmorgen ein Warnstreik begonnen, der Auswirkungen auf den Busverkehr in mehreren Städten hat. In Göttingen und Uelzen sei der Busverkehr bereits "stark beeinträchtigt", wie ein Bahnsprecher bestätigte. Auch in Goslar und Holzminden waren Busfahrer, Sachbearbeiter und Werkstattmitarbeiter zwischen 4 und 8 Uhr aufgerufen, die Arbeit niederzulegen, wie die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) am Sonntag ankündigte. Zu den genauen Auswirkungen in Goslar und Holzminden gab es am Montagmorgen zunächst noch keine Angaben.

Hintergrund für den Arbeitskampf seien die schleppenden Tarifverhandlungen mit der RBB, teilte die Gewerkschaft mit. Die EVG fordert in der laufenden Tarifrunde unter anderem 5,8 Prozent mehr Geld, eine Erhöhung der Ausbildungsvergütung und die Weiterentwicklung des Haustarifvertrags. Die Regionalbus Braunschweig GmbH ist eines der größten Nahverkehrsunternehmen im östlichen Niedersachsen.