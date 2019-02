Bamberg

Mann schläft betrunken in Linienbus ein und wird vergessen

25.02.2019, 08:16 Uhr | dpa

Die Polizei hat in Bamberg einen schwer betrunkenen Fahrgast aus einem geparkten Linienbus befreit. Der Mann war am Sonntagabend während der Fahrt eingeschlafen. Der Busfahrer bemerkte den Betrunkenen nicht, stellte den Bus nach Betriebsschluss ab und ging nach Hause. Nach dem Aufwachen versuchte der 31-jährige Fahrgast vergeblich, die versperrte Tür zu öffnen - und rief schließlich die Polizei. "Wir haben ihm dann den Schalter zur Notöffnung gezeigt", sagte eine Polizeisprecherin am Morgen. Anschließend habe der Mann seinen Heimweg zu Fuß und mit 1,42 Promille Atemalkohol fortsetzen können.