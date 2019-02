Berlin

Zwei Männer mit Messer attackiert und verletzt

25.02.2019, 08:45 Uhr | dpa

Ein 19 und ein 22 Jahre alter Mann sind in Berlin-Kreuzberg mit einem Messer angegriffen und verletzt worden. Zeugen alarmierten die Polizei, nachdem drei bis vier Unbekannte die beiden Männer am späten Sonntagnachmittag im Görlitzer Park aus bisher ungeklärten Gründen attackierten, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Angreifer gehörten demnach zu einer zehn- bis zwanzigköpfigen Gruppe. Der 22-Jährige erlitt durch den Angriff eine Stichverletzung an der Schulter, der 19-Jährige eine Schnittverletzung an der Hand. Die Täter flüchteten. In der Zeughofstraße nahe der Parkanlage konnten wenig später zwei Männer festgestellt werden, die zu der mehrköpfigen Gruppe gehörten. Ob es sich dabei um die Angreifer handelte, blieb zunächst unklar. Erst am Wochenende war ein 26-Jähriger in Berlin-Neukölln mit einem Messer verletzt worden.