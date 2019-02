Darmstadt

Neuer Dynamo-Coach Fiél: "Es war Liebe"

25.02.2019, 08:52 Uhr | dpa

Dynamo Dresden hat einen neuen Heilsbringer. So zumindest macht es den Anschein, wenn man der Anhängerschaft des Fußball-Zweitligisten in den sozialen Medien glaubt. Cristian Fiél ist neuer Cheftrainer bei den Sachsen und beerbt den am Sonntag entlassenen Maik Walpurgis beim Tabellen-14.

In Dresden ist es bereits der zweite Trainerwechsel in dieser Spielzeit und für den Großteil der Anhänger kam er viel zu spät. Fiél ist der Wunschkandidat vieler, obwohl sein erster Versuch, als er im August 2018 interimsweise übernahm, gegen den FC Heidenheim verloren ging. Doch der 38-Jährige hat einen festen Platz in ihrem Herzen. Denn er steht für Leidenschaft, ehrliche Arbeit, klare Worte und ein faires Miteinander.

Als Spieler kann Fiél 36 Erstliga-Einsätze für den VfL Bochum und Alemannia Aachen sowie 288 Zweitliga-Einsätze für die Stuttgarter Kickers, Union Berlin, Aachen und Dynamo vorweisen. Als der in Esslingen am Neckar geborene Sohn spanischer Einwanderer 2010 zum Drittligisten Dynamo kam, wollte er eigentlich so schnell wie möglich wieder weg. Das gestand der er bei seiner Verabschiedung im Mai 2015. Die aufgekommene Liebe zum Verein habe ihn aber davon abgehalten.

"Es war Liebe", lautet auch der Titel eines Filmes, den der Verein "Fielo" damals widmete. Einmalig in der Vereinsgeschichte bisher, doch der ehemalige Kapitän avancierte in 117 Pflichtspielen zum Publikumsliebling und erarbeitete sich dabei einen Ausnahmestatus. "Er lebt Fußball mit jeder Faser", schwärmte Sportgeschäftsführer Ralf Minge von seinem neuen Coach, weswegen ihn der 58-Jährige damals auch schnell zu seinem Trainerprojekt ernannte.

Fiél blieb auch nach seinem Karriereende mit seiner Frau und seinen beiden Kindern in Dresden und wurde letztlich Jugendtrainer bei den Sachsen. Seit 2016 war er in Dynamos Nachwuchs-Akademie für die U17 verantwortlich. "Es war ein langgehegter Wunsch, 'Fielo' eines Tages diese Verantwortung zu übertragen, darauf haben wir gemeinsam hingearbeitet", sagte Minge. Er sei überzeugt, dass Fiél im Team "einen neuen, frischen und kämpferischen Geist" entwickle.

Am Donnerstag wird der Coach erstmals das Training der Profis leiten. Am Mittwoch endet erst seine Präsenzphase in der Hennes-Weisweiler-Akademie in der Sportschule Hennef. Im Juni 2018 hatte der 38-Jährige beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) seine Ausbildung zum Fußball-Lehrer angetreten, die er in den kommenden Wochen bis März parallel zu seiner neuen Aufgabe abschließen wird.